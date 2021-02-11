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Общество

Почти 7 тысяч псковичей подхватили коронавирус на работе или учёбе

6 994 псковича подхватили коронавирус на работе или учёбе, сообщил на оперштабе 11 февраля главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

В 250 случаях вирус ввезли из-за пределов области, в 27 691 случае инфицирование произошло из-за контакте с ранее заболевшими, в том числе в 2 153 случая в медицинских учреждениях, в 18 420 случаев - в быту и семье . В 2 501 случае установить источник инфекции не представилось возможным.

Нестерук сообщил, что на прошлой неделе зарегистрировано 463 новых случая заболеваемости внебольничной пневмонией, что на 124 случая меньше, чем заболеваемость на предыдущей неделе. За неделю уровень заболеваемости снизился на 21,1%. Доля внебольничных пневмоний, возбудителем которых явилась коронавирусная инфекция, за неделю снизился на 18%. 

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