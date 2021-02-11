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Общество

6 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

В Псковской области на контроле находятся 6 очагов коронавирусной инфекции с 62 заболевшими. Об этом сообщил главный санитарный врач региона на заседании оперштаба 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что с начала пандемии было зарегистрировано 75 вспышки коронавирусной инфекции, 69 уже сняты с контроля. Остаются активными очаги инфекции в отделении временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста ГБУЗ «Дедовичская РБ» (заболели 15 человек), МБДОУ «Детский сад города Новосокольники» (13), в детском саду № 2054/3 Министерства обороны во Владимирском Лагере (8 сотрудников), Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе (13) и ООО «Бежаницкая аптека» (6 человек) и Ямсская школа (7 человек).

Спикер добавил, что по состоянию на 10 февраля под медицинским наблюдением находится 1 886 человек: 1 620 - по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией и 266 въехавших на территорию области из-за рубежа. Снято медицинское наблюдение в связи с истечением сроков с 84 988 человек.

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