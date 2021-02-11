С 12 февраля пациентов с коронавирусом в Пскове будет принимать только инфекционная больница

14:36, 11 февраля 2021, ПАИ

С 12 февраля пациентов с коронавирусом в Пскове будет принимать только инфекционная больница, сообщила на заседании оперативного штаба председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С 12 февраля согласно приказу комитета будет завершена госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией в Псковскую городскую больницу. Постепенно ее коечный фонд будет освобождаться от ковид-больных. Всех будут отправлять в новую инфекционную больницу», - уточнила Гаращенко.

С 1 марта руководство комитета планируется вернуть работу городской больницы в докоронавирусный штатный режим.