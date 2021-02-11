97% заболевших коронавирусом псковичей лечатся дома

14:38, 11 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области 97% заболевших коронавирусом пациентов находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании оперштаба 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самое большое количество пациентов, которые лечатся дома, находятся в Пскове, Великих Луках и Островском районе. Марина Гаращенко добавила, что на обеспечение лекарствами больных коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, Псковская область получит дополнительно 11,9 млн рублей из федерального бюджета.

По её словам, на динамическом наблюдении в режиме самоизоляции находится 1 804 пациента, в обсерваторах никого нет. В регионе работают 48 ковидных бригад, на одну бригаду нагрузка составляет порядка 80 пациентов.

На данный момент с коронавирусной инфекцией на лечении находятся 8 648 человек, из которых только 246 госпитализированы. «Тем самым мы видим, что идёт массивное освобождение коечного фонда», - заметила Марина Гаращенко. Она уточнила, что коечный фонд на сегодня составляет 680 коек, и его структура меняется по времени. Занятость составляет порядка 70%.

Всего с пневмониями различных видов госпитализированы 462 человека, из них 240 – с коронавирусной. Один пациент находится на ИВЛ. У 216 диагностирована внебольничная пневмония, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.