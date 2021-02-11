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Общество

22 тонны белорусской муки не пропустили через границу в Пустошкинском районе

В фитосанитарном карантинном пункте пропуска Долосцы Пустошкинского района на российско-белорусском участке границы сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили в ввозу 22 тонны ржаной муки. Продукцию, произведённую ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», везли из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомстве.

Муку должна была получить торгово-закупочная компания Великого Новгорода, специализирующаяся на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями. Специалисты выяснили, что информация об адресе отправителя товара, указанная в фитосанитарном сертификате, не соответствует данным, заявленным в товаротранспортных документах.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, добавили в ведомстве.

 

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