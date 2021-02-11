В Псковской области израсходовали 60% поступившей вакцины от коронавируса

14:57, 11 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области израсходовали 60% поступившей вакцины от коронавируса, сообщила на заседании оперштаба 11 февраля председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в «оборот» поступило 13 382 дозы вакцины. Для вакцинации в регионе развернуто 27 станционарных пунктов и два мобильны - в Пскове и Великих Луках.

Марина Гаращенко напомнила, что в Псковской обалсти принято решение в обязательном порядке тестировать на COVID-19 детей и подростков, беременных женщин, а также людей старше 55 лет, имеющих хронические заболевания, которые обратились в медицинские организации с респираторными симптомами.