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Общество

Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до конца февраля

До 28 февраля продлят ограничения по коронавирусу в Псковской области. Изменения в противокоронавирусный указ обсудили на заседании регионального оперативного штаба 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Члены оперштаба также решили, что в противокоронавирусный указ необходимо внести некоторые изменения, ослабляющие ограничительные меры.

Так, режим работы предприятий общественного питания продлят до 24:00.

Также зрителям разрешат присутствовать на официальных спортивных мероприятиях, но организаторы должны будут согласовывать это с главным санитарным врачом по Псковской области Александром Нестеруком.

Кроме того, будет снят запрет на посещение досуговых и развлекательных учреждений, за исключением ночных клубов и дискотек. В частности, речь идёт об открытии бильярдных и боулинга. При этом по-прежнему будет сохранятся запрет на проведение в досуговых и развлекательных учреждениях массовых мероприятий.

Изменения после внесения их в противокоронавирусный указ вступят в силу с 13 февраля.

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