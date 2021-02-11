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Общество

День памяти Пушкина «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений» прошел в ПсковГУ

10 февраля Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина совместно с кафедрой филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ провели традиционный День памяти А. С. Пушкина «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений». На День памяти собрались студенты и преподаватели факультета русской филологии и иностранных языков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Студенты пятого курса направления «Педагогическое образование» Вероника Одегова, Светлана Белавина, Анна Смирнова прочли стихи Пушкина. Романс Пушкина «Я вас любил…» на музыку Шереметева исполнила студентка четвертого курса Мария Тучак. Вадим Андреев исполнил песни собственного сочинения на стихи поэта.

Кроме того, в День Памяти А. С. Пушкина студенты ПсковГУ приняли участие в литературное игре на основе мини-цикла В. Земских «Почти все».

«Поговорили о биографии Пушкина (особенно последней дуэльной истории), об абсурде, о разных интертекстуальных стратегиях. И хорошо, что есть Игорь Шаймарданов с его «Ситцевым Пушкиным». Очень продуктивно почтили память нашего Солнца», - отметила автор и модератор игры профессор Илона Мотеюнайте.

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