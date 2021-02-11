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Общество

Перспективные направления взаимодействия обсудил Михаил Ведерников с руководителем окружного следственного управления на транспорте

11 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павла Выменеца. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия ведомства и региональной администрации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В начале встречи руководитель окружного Следственного управления представил нового руководителя регионального следственного отдела на транспорте. Им стал Сулиман Махамаев, который ранее работал в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте. Глава региона выразил уверенность, что взаимодействие региональной администрации и следственного отдела останется на прежнем высоком уровне.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Павел Выменец обсудили вопросы сотрудничества в рамках межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, а также проведения информационной работы с населением.

Руководитель окружного Следственного управления на транспорте положительно оценил широкое распространение социальной рекламы о правилах поведения на железной дороге. Глава региона подчеркнул, что информирование населения — одно из значимых направлений деятельности в рамках сохранения жизни и здоровья граждан.

Отдельно Павел Выменец поблагодарил губернатора за содействие в получении жилья тех детей-сирот, которые сейчас являются студентами Санкт-Петербургской Академии СК России и направлены на обучение Северо-Западным следственным управлением на транспорте. Глава региона подчеркнул, что в Псковской области в прошлом году было закуплено рекордное количество квартир для данной категории граждан — более 400. Михаил Ведерников отметил, что региональными властями при поддержке федерального центра ведется планомерная работа по сокращению очереди на получение жилых помещений детьми-сиротами.

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