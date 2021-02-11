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Общество

Стая голубых собак замечена вблизи химзавода в Нижегородской области

Фото: Алексей Ганин

В Нижегородской области на территории химического предприятия появилась стая голубых собак. Фото животных опубликовано в группе «Нижний НовгородIБез цензуры» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Ганин

Животных заметили вблизи завода «Оргстекло» в Дзержинске 11 февраля. Конкурсный управляющий предприятия заявила РИА Новости, что собаки могли испачкаться остатками химиката, например, медного купороса. По её словам, такое уже случалось пару лет назад.

 

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