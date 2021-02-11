Стая голубых собак замечена вблизи химзавода в Нижегородской области
В Нижегородской области на территории химического предприятия появилась стая голубых собак. Фото животных опубликовано в группе «Нижний НовгородIБез цензуры» в социальной сети «ВКонтакте».
Животных заметили вблизи завода «Оргстекло» в Дзержинске 11 февраля. Конкурсный управляющий предприятия заявила РИА Новости, что собаки могли испачкаться остатками химиката, например, медного купороса. По её словам, такое уже случалось пару лет назад.