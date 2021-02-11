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Общество

После ареста автомобилей трое жителей Псковской области оплатили долги

В Псковской области трое жителей оплатили долги после ареста автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В частности, в отделении судебных приставов Порховского района на исполнении находилось дело о взыскании с местного жителя налоговой и иной задолженности в размере более 300 тысяч рублей. Приставам пришлось арестовать грузовой автомобиль мужчины.

В Печорском и Палкинском районе у судебных приставов находилось дело о взыскании с гражданки кредитной задолженности в размере более 80 тысяч рублей. В данном случае описи и аресту подвергся автомобиль ВАЗ 2110.

А в отделении судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов за задолженность свыше 350 тысяч рублей пришлось арестовать Renault Duster.

Псковичи оплатили долги. Аресты с автомобилей сняты, исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением, сообщили в ведомстве.

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