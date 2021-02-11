В Великих Луках прошёл международный онлайн-турнир по игре «Что? Где? Когда?»

16:32, 11 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках прошёл международный онлайн-турнир по игре «Что? Где? Когда?», который организовал Великолукский медицинский колледж, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Участниками турнира стали пять команд: Тихвинский медицинский колледж, Даугавпилсский медицинский колледж (Латвия), Полоцкий медицинский колледж (Белоруссия), Белгородский и Великолукский медицинские колледжи. Соревнования проходили онлайн, а также транслировались в ютубе. Победителем в этом турнире стала команда из Полоцка, призовые места заняли Великие Луки и Белгород.

«Это уже второй турнир, который мы организовываем в онлайн-формате, - отметил директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев. – Он был приурочен ко Дню студента и посвящён студенчеству. Формат турнира позволяет совмещать игровую форму с получением новой информации и проверки знаний студентов, развитием их личности. Сейчас мы получаем широкий отклик от команд-участников, также нам пишут другие медколледжи, что тоже хотели бы принять участие в нашей игре. Поэтому мы планируем в сентябре-октябре провести следующий турнир».

Как подчеркнул директор Великолукского колледжа, такой турнир – возможность для студентов не только получить новые знания, обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и отдохнуть. Студенты сейчас активно включены в работу как в сфере медицины, так и в сфере добровольчества.

«У нас 90% обучающихся являются волонтёрами – это волонтёры-медики и волонтеры Победы. Сегодня 50 наших студентов работают по договору в медицинских учреждениях Великих Лук, из них 14 - в инфекционной больнице. Работу колл-центра в Великих Луках также обеспечивают студенты медколледжа. Нам есть чем гордиться по целому ряду направлений», - отметил Александр Шулаев.