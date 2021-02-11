Псковский драмтеатр опубликовал афишу на март

16:52, 11 февраля 2021, ПАИ

В марте Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит публике ещё две премьеры – «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина и музыкальный вечер «Случайный вальс» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Всего в мартовскую афишу театра вошло 20 спектаклей – постановки по русской классике, любимые зрителями комедии, драмы, задевающие за живое, премьера «Дни Победы», новый спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели», детские спектакли и моноспектакли корифеев псковской сцены.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра, первый весенний месяц в театре начнется с комедии по произведениям Чехова «Позвольте вам выйти вон!» (2 и 3 марта), а ностальгическую и музыкальную комедию с золотым актерским составом «Соседи» покажут 12 марта.

4 и 20 марта со своей новой программой «И смех, и грех» выступит народный артист России Владимир Свекольников, 5 и 30 марта на малой сцене будут звучать стихи Марины Цветаевой в исполнении артистки Нины Семеновой под аккомпанемент саксофона Аркадия Галковского, 18 марта актриса Ирина Смирнова представит свою программу «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Теперь эти спектакли переехали в обновленное пространство медиахолла в новом здании театра.

«К Международному женскому дню театр дарит прекрасным зрительницам (и, конечно, зрителям) премьеру – захватывающий и загадочный детектив «Свидетельские показания» (режиссер Семен Серзин), в котором посетители театра будут невольно вовлечены в действие, ведь артисты тоже займут зрительские кресла и могут оказаться вашими соседями по партеру. Этот спектакль мы будем играть несколько раз – 6, 7, 8, 10 и 17 марта», – отметили в театре.

7 и 8 марта в афише – кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал».

Трижды театр сыграет красивую романтическую мелодраму «Метель» (11 и 13 марта, в том числе, дневной показ). 21 марта вниманию зрителей предлагается пушкинская «Пиковая дама» (в том числе, дневной показ), 16 и 18 марта – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 23 марта – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского. В роли Негиной – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Ещё одно хрестоматийное произведение – «Каштанка» по рассказу Чехова – в постановке известной псковички Юлии Пересильд обернется эффектной и драматической историей молодой девушки (14 марта).

24 марта театр приглашает зрителей на музыкальный вечер «Случайный вальс» в постановке заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Дмитрия Месхиева. «Случайный вальс» – это особый спектакль-концерт, в программу которого вошли любимые песни разных эпох в исполнении вокального ансамбля «Будимир» (Максим Плеханов, Анатолий Митюк, Виталий Кобец).

В мартовской афише – вызывающие и резонансные спектакли: «Река Потудань» Сергея Чехова (24 марта), «Гробница малыша Тутанхамона» (30 марта) Елизаветы Бондарь, спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор» (25 и 26 марта) и новый спектакль режиссера «Ревизора» Петра Шерешевского – «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского (19 и 20 марта).

27 марта зритель сможет увидеть февральскую премьеру – спектакль Веры Поповой «Дни Победы», 28 марта – шекспировскую трагедию «Отелло», 31 марта – спектакль по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна».

Билеты уже в продаже на сайте театра. Стоимость: от 300 до 900 рублей.