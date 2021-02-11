Елена Бибикова: В стране формируется система реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

17:04, 11 февраля 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации по теме «Реабилитация после перенесенной новой коронавирусной инфекции: проблемы и возможности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

Провела заседание заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, участие в нем приняли сенаторы, представители министерства здравоохранения, ФОМС, федеральных и региональных органов государственной власти, медицинского сообщества.

В центре внимания Совета - формирование в стране системы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, так как подавляющее большинство граждан после болезни нуждаются в дальнейшей медицинской помощи – в медицинских организациях, в том числе санаторно-курортных, амбулаторно, с использованием лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.

Как было отмечено в ходе совещания, в отличие от многих стран, России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности, избежать коллапса системы здравоохранения. Одним из ключевых направлений в 2021 году станет реабилитация людей после инфекции. Правовая основа для создания системы медицинской реабилитации в стране сформирована. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» с 2017 г. реализуется отдельная подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Соответствующие программы приняты во всех 85 субъектах РФ.

Министерством здравоохранения России утверждены порядки организации медицинской реабилитации взрослых и детей, а также Временные методические рекомендации для медицинской реабилитации граждан, перенесших коронавирус.

«Вопрос реабилитации граждан после перенесенной болезни - крайне своевременный, требующий последовательного и системного подхода в части сопровождения выписанного из стационара или переболевшего дома человека, - отметила Елена Бибикова. – Контроль и ведение к выздоровлению, оказание помощи, в том числе специально обученной мультидисциплинарной реабилитационной командой специалистов, применение телемедицинских технологий - все эти меры дают нам возможность получить благополучный результат и выздоровление перенесших инфекцию людей».

В ходе заседания регионы поделились опытом внедрения новых технологий реабилитации, в том числе, Свердловская область представила первую в стране программу медицинской реабилитации пациентов (система дыхательных упражнений) в режиме телемедицинской связи.