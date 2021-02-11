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Общество

Елена Бибикова: В стране формируется система реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации  по теме «Реабилитация после перенесенной новой коронавирусной инфекции: проблемы и возможности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

Провела заседание заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, участие в нем приняли сенаторы, представители министерства здравоохранения, ФОМС, федеральных и региональных органов государственной власти, медицинского сообщества.

В центре внимания Совета - формирование в стране системы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, так как подавляющее большинство граждан после болезни нуждаются в дальнейшей медицинской помощи – в медицинских организациях, в том числе санаторно-курортных, амбулаторно, с использованием лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.

Как было отмечено в ходе совещания, в отличие от многих стран,  России удалось  не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности, избежать коллапса системы здравоохранения. Одним из ключевых направлений в 2021 году станет реабилитация людей после инфекции.  Правовая основа для создания системы медицинской реабилитации в стране сформирована.  В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» с 2017 г. реализуется отдельная подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Соответствующие программы приняты во всех 85 субъектах РФ.

Министерством здравоохранения России утверждены порядки организации медицинской реабилитации взрослых и детей, а также Временные методические рекомендации для медицинской реабилитации граждан, перенесших коронавирус.

«Вопрос реабилитации граждан после перенесенной болезни  - крайне своевременный, требующий последовательного и системного подхода в части сопровождения выписанного из стационара или переболевшего дома человека,  - отметила Елена Бибикова. –  Контроль и ведение к выздоровлению,  оказание помощи, в том числе специально обученной мультидисциплинарной реабилитационной командой специалистов,  применение телемедицинских технологий - все эти меры дают нам возможность получить благополучный результат и выздоровление  перенесших инфекцию людей».

В ходе заседания регионы  поделились опытом внедрения новых технологий реабилитации, в том числе, Свердловская область представила первую в стране программу медицинской реабилитации пациентов (система дыхательных упражнений) в режиме телемедицинской связи.

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