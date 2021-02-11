Игорь Иванов участвует в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов Северо-Запада

17:08, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа под руководством первого заместителя председателя ФНПР Сергея Некрасова. Работа Ассоциации стартовала сегодня, 11 февраля, в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Повестка заседания Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа достаточно насыщенная. Игорь Иванов выступит в качестве содокладчика по нескольким вопросам, в том числе о работе Ассоциации в 2021 году в условиях пандемии, о минимальной заработной плате в субъектах СЗФО.

«В условиях пандемии самой важной задачей профсоюзного сообщества является минимизация и ликвидация её последствий. Сегодня ведется работа по вакцинации населения. Я сам планирую вакцинироваться. По информации оперативного штаба, в Псковской области вакцины завезены в необходимом количестве. В больницах и на предприятиях готовятся списки желающих вакцинироваться. В Псковском профсоюзе также составлены списки. Отмечу, что в регионе планируется выездная вакцинация. Уверен, что все эти меры помогут нам преодолеть эту заразу», – отметил Игорь Иванов.

Ещё одним важным вопросом является восстановление здоровья медицинских работников. Псковский облсовпроф подготовил 100 сертификатов для оздоровления медиков по договору с Фондом развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги»». По своей сути эти сертификаты предоставляют возможность медицинским работникам пройти полную реабилитацию, восстановить силы, добавил Иванов.

«Мы старались сделать программу по цене ниже себестоимости, так как понимаем социальную значимость проекта. Программа работает до 25 декабря 2021 года. Уже сейчас шесть сертификатов реализовано, два забронировано. Сегодня Псковский облсовпроф – социально ориентированная организация», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

Также Игорь Иванов отметил договорную кампанию в Псковской области. В 2021 году Псковский облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области, комитетом по туризму Псковской области и университетом «Синергия». Данные связи помогают профсоюзам реализовывать свои оздоровительные мощности и социальный потенциал.

Была затронута важная тема МРОТ. Величина прожиточного минимума в Псковской области на 2021 год установлена на уровне величины 2 квартала 2020 года. Для трудоспособного населения – 12 790 рублей, пенсионеров – 9 692 рубля, детей – 11 779 рублей. Напомним, минимальный размер оплаты труда в Псковской области составляет 12 792 рубля.

«Подобные цифры очень малы для нормальной жизни гражданина, и профсоюзы будут работать на повышение уровня жизни», – заключил Игорь Иванов.