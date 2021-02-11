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Общество

Из-за прогулов жителю Острова заменили обязательные работы на колонию-поселение

Жителю Острова заменили обязательные работы на срок в колонии-поселении из-за прогулов, сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина был приговорён к обязательным работам на срок 400 часов за нарушение ПДД, оскорбление представителя власти и причинение легкого вреда здоровью. Его также лишили водительских прав на 2,5 года.

Однако осужденный неоднократно допускал прогулы на работе без уважительной причины, повторно нарушил порядок и условия отбывания наказания после объявления ему предупреждения. В результате суд заменил неотбытый срок наказания в виде 225 часов обязательных работ на лишение свободы. Нарушитель проведет 28 дней в колонии-поселении.

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