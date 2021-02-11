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Обокравший собутыльника мужчина получил условный срок в Стругокрасненском районе

Стругокрасненский районный суд назначил условный срок мужчине, виновному в краже денег у собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки, и один из них решил украсть деньги из кошелька товарища. Подсудимый достал из сумки кошелек и забрал 9 000 рублей, с которыми скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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