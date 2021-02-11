Псковский облсовпроф помог восстановить права врача-терапевта

17:46, 11 февраля 2021, ПАИ

10 февраля в Дедовичском районном суде по иску, подготовленному главным правовым инспектором Псковского облсовпрофа Ириной Ивановой, были восстановлены права врача-терапевта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, этому медицинскому работнику ранее работодатель отказал в начислении федеральных стимулирующих выплат по постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку, связанную с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, с даты, когда был зарегистрирован первый случай заражения в Псковской области.

Ответчик, который первоначально не соглашался с заявленным требованием, в ходе двух проведенных судебных заседаний признал правомерность искового заявления, попросил суд снизить размер компенсации морального вреда работнику, поскольку эти расходы будут возложены в отличии от выплат уже на само лечебное учреждение.

Стимулирующие выплаты, которые не были выплачены истице, входят в соответствии со статьёй 129 Трудового кодекса РФ в размер заработной платы. И необоснованно не начислив указанные выплаты, работодатель фактически не выплатил своевременно заработную плату работнику в полном объёме. На работодателя в соответствии со статьёй 236 ТК РФ одновременно со взысканием суммы основной задолженности по заработной плате ложится также ответственность по выплате денежной компенсации за задержку ее выплаты.

Таким образом, истица смогла в суде восстановить нарушенную справедливость, которая выразилась в недооценке работодателем её труда, всей сложности условий, в которые были поставлены медицинские работники, столкнувшись с коронавирусной инфекцией.

Решением суда медицинскому работнику взыскана недостающая заработная плата за указанный ею период, неустойка за задержку заработной платы и компенсация морального вреда.