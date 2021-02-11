Правительство упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов

19:14, 11 февраля 2021, ПАИ

Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания, сообщает Правительство РФ. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства.

Новые правила особенно актуальны для граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.

Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода. Работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия.

Новое постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон «О социальной защите инвалидов» в декабре 2020 года.