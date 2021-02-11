Подводная лодка «Великие Луки» строится на петербургской верфи

20:31, 11 февраля 2021, ПАИ

11 февраля глава города Великие Луки Николай Козловский встретился с одним из представителей славного рода войск – Российского подводного флота. Об этом пишет сайт luki.ru.

«Уроженец Великих Лук является членом недавно сформированного экипажа подводной лодки Б-587 «Великие Луки». В настоящее время подводная лодка, которой присвоено имя нашего города воинской славы Великие Луки, строится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге», – написал на странице в Instagram Николай Козловский.

Глава города отметил, что на сегодняшний день эти подводные лодки признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

«Убеждён, что великолучане горды тем, что такой подводной лодке присвоено имя нашего города. Нет сомнения, что подводная лодка «Великие Луки» доблестно послужит Отечеству. А пока договорились поближе познакомиться с экипажем субмарины и встретиться уже на их территории – в Кронштадте», – написал глава.

Напомним, субмарина была заложена 19 марта 2015 года, она является третей лодкой проекта 677 «Лада» и относится к четвёртому поколению неатомных подводных лодок.