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Общество

Волгоградец вытащил из ледяной реки тонущую собаку

Было холодно, но он полез в ледяную воду. Фото РИА Новости

Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лёд, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.

«Сегодня утром в отдел полиции Кировского района позвонила женщина и сообщила, что под лёд провалилась собака. Был направлен наряд полиции. Пока сотрудники прибыли на место, пса уже спасли», – сказала она.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, подбирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает её.

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