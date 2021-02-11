Волгоградец вытащил из ледяной реки тонущую собаку

21:44, 11 февраля 2021, ПАИ

Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лёд, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.

«Сегодня утром в отдел полиции Кировского района позвонила женщина и сообщила, что под лёд провалилась собака. Был направлен наряд полиции. Пока сотрудники прибыли на место, пса уже спасли», – сказала она.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, подбирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает её.