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Общество

Псковский помощник машиниста примет участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»

Кирилл Ефимов представит Псковскую область на конкурсе. Фото Вконтакте



Кирилл Ефимов из Псковской области станет участником конкурса «Новая звезда», который уже не в первый раз проходит на телеканале «Звезда», сообщает паблик конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Кириллу 22 года. Он учился на помощника машиниста, так как с детства второй мечтой (кроме сцены) было попасть на железную дорогу, там же сейчас и работает. Музыкального образования нет, самоучка. Занимается спортом. Ориентир в творчестве – Полина Гагарина, Sia, Adele, Ryan Tedder. Лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, лауреат премии Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи.

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