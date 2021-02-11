Псковский помощник машиниста примет участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»

22:37, 11 февраля 2021, ПАИ





Кирилл Ефимов из Псковской области станет участником конкурса «Новая звезда», который уже не в первый раз проходит на телеканале «Звезда», сообщает паблик конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Кириллу 22 года. Он учился на помощника машиниста, так как с детства второй мечтой (кроме сцены) было попасть на железную дорогу, там же сейчас и работает. Музыкального образования нет, самоучка. Занимается спортом. Ориентир в творчестве – Полина Гагарина, Sia, Adele, Ryan Tedder. Лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, лауреат премии Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи.