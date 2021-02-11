Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума

23:18, 11 февраля 2021, ПАИ

Жители нового микрорайона деревни Родина Псковского района заварили дверь в складское помещение магазина «Магнит» на улице Никольской, 5, сообщил сайт «АиФ-Псков» со ссылкой на соцсети.

Поводом для такого шага стал шум в процессе разгрузки товара. Отмечается, что жители неоднократно отправляли жалобы, но реакции на них не было.

Директор управляющей компании «Псковжилсервис», обслуживающей микрорайон, Андрей Тарасов предположил, что жителям, которые заварили дверь на склад, теперь грозит штраф. «Будем разбираться, почему «Магниту» всё сходит с рук», – заверил он жильцов.