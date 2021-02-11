0
23:18
Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
22:37
Псковский помощник машиниста примет участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»
21:44
Волгоградец вытащил из ледяной реки тонущую собаку
21:18
Из-за однофамильца можно лишиться денег
20:08
Новый год по китайскому календарю вот-вот наступит
19:56
Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность
18:59
ФОТОФАКТ: Наглый водитель объехал пробку по тротуарам на площади Ленина
Еще новости
Общество

Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума

Жильцы взяли и заварили дверь в складское помещение магазина. Фото www.newsru.com

Жители нового микрорайона деревни Родина Псковского района заварили дверь в складское помещение магазина «Магнит» на улице Никольской, 5, сообщил сайт «АиФ-Псков» со ссылкой на соцсети.

Поводом для такого шага стал шум в процессе разгрузки товара. Отмечается, что жители неоднократно отправляли жалобы, но реакции на них не было.

Директор управляющей компании «Псковжилсервис», обслуживающей микрорайон, Андрей Тарасов предположил, что жителям, которые заварили дверь на склад, теперь грозит штраф. «Будем разбираться, почему «Магниту» всё сходит с рук», – заверил он жильцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
11 февраля 2021
Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
Псковский помощник машиниста примет участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»
11 февраля 2021
Псковский помощник машиниста примет участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»
Волгоградец вытащил из ледяной реки тонущую собаку
11 февраля 2021
Волгоградец вытащил из ледяной реки тонущую собаку
Из-за однофамильца можно лишиться денег
11 февраля 2021
Из-за однофамильца можно лишиться денег
Новый год по китайскому календарю вот-вот наступит
11 февраля 2021
Новый год по китайскому календарю вот-вот наступит
Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность
11 февраля 2021
Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность
ФОТОФАКТ: Наглый водитель объехал пробку по тротуарам на площади Ленина
11 февраля 2021
ФОТОФАКТ: Наглый водитель объехал пробку по тротуарам на площади Ленина
Елена Бибикова: В стране формируется система реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
11 февраля 2021
Елена Бибикова: В стране формируется система реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

Идет загрузка...