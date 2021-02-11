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Общество

«Многие со временем забывали, что хотели что-то изменить». Концептуальный ролик появился в псковских соцсетях

Кадр из видео


Необычный видеоролик появился в псковских соцсетях. Его выложил Александр Скаборг. В этом маленьком видео уложена глубокая концепция в стиле Ричарда Баха времён его «Чайки по имени Джонатан Ливингстон». Практически мировоззрение нынешней молодёжи. Мы видим Псков глазами нового поколения: «Не надо думать, что мир изменится быстрее, чем мы. Поверь, куда бы ты ни приехал, картинка по своей сути остаётся неизменной. Меняется только фильтр, через который ты неё смотришь...»  Философский взгляд обусловливает оптимистический финал.
 

 

 

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