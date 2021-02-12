Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

12:23, 12 февраля 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 578 человек, в Островском – 1 497, в Невельском – 1 247.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (209), Красногородском (177) и Усвятском (130) районах.

В Пскове COVID-19 заболел 11 071 человек, в Великих Луках – 5 536.

Всего в Псковской области выявлен 30 591 случай заражения коронавирусом, 19 446 человек выздоровело, 150 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.