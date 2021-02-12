Наблюдать за поведением диких животных советует сегодня народный календарь

08:58, 12 февраля 2021, ПАИ

12 февраля по народному календарю наступил Васильев день, пишет calend.ru. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом, поэтому праздник также называется Трехсвятием.

По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому её ещё называют «днём трёх святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Этот «праздник» люди отмечали своеобразно – подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя.

По поведению диких животных в этот день судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады – будет ещё зима суровая. Если волки воют близко к жилью – тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.