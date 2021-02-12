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Общество

Наблюдать за поведением диких животных советует сегодня народный календарь

12 февраля по народному календарю наступил Васильев день, пишет calend.ru. Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом, поэтому праздник также называется Трехсвятием.

По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому её ещё называют «днём трёх святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Этот «праздник» люди отмечали своеобразно – подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя.

По поведению диких животных в этот день судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады – будет ещё зима суровая. Если волки воют близко к жилью – тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.

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