Новый год по лунному календарю отмечается 12 февраля

07:00, 12 февраля 2021, ПАИ

12 февраля отмечается Новый год по лунному календарю. Этот праздник является самым длинным и важным праздником в китайском календаре, пишет calend.ru.

Новый год отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, в период между 12 января и 19 февраля. Этот праздник принято называть китайским Новым годом, поскольку его празднование распространилось по Азии.

В большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.

В этот день принято готовить как можно больше блюд для новогоднего ужина. В праздничную ночь, по традициям, за столом присутствуют духи предков, которые также принимают участие в торжестве. Фестивали и гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.