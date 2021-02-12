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Общество

Для нуждающихся в жилье россиян создадут единый реестр

Минстрой создаст единый реестр для нуждающихся в жилье жителей России. Он будет работать в онлайн-режиме, пишет газета «Известия».

В России готовится реформа системы поддержки нуждающихся в жилье. На сегодняшний день ведомство получает отчёты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий. Минстрой выделяет средства из федерального центра на эти цели не адресно, а по общей заявке от субъекта.

 «Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — отметили в ведомстве.

В реестр могут попасть россияне, которые пострадали в результате радиационных аварий и катастроф, а также вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны ВОВ и боевых действий и другие категории граждан.

Согласно последним данным, в России помощи в приобретении жилья ждут порядка четырёх миллионов семей. Для этого ведомству необходимо около девяти триллионов рублей.

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