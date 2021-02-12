Полиция провела антинаркотический рейд по студенческим общежитиям в Пскове

08:00, 12 февраля 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции провели антинаркотический рейд по студенческим общежитиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, кинологами, а также казаками Псковского городского общества «Казачья Стража» проверили жилые комнаты и подсобные помещения. Проживающей в общежитии молодёжи рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Ребятам вручили тематические брошюры и памятки с указанием телефоном органов внутренних дел. В результате рейда фактов распространения наркотиков и психотропных веществ не установлено.

Полиция напоминает, что жители региона могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов по телефонам: 66-16-49 или 02.