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Общество

ВОЗ заявила о планируемом исследовании популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2

Общепопуляционное исследование антител к SARS-CoV-2 планирует провести ВОЗ, пишет газета «Известия».

В рамках второго этапа миссии ВОЗ в Китае планируется провести поиск природного источника SARS-CoV-2. Экспертами также будут изучены коллекции биоматериалов доноров и болевших ОРВИ.  

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков отметил, что неизвестно, когда появился первый инфицированный. Первый выявленный заболевший был обнаружен 10 декабря 2019 года. При этом, по словам эксперта, могли быть и другие, которые переносили болезнь без симптомов.

В ВОЗ также пришли к выводу, что невозможно установить происхождение коронавирусной инфекции на рынке в китайском Ухане.

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