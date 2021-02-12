Стало известно, сколько заработали частные лаборатории в пандемию

08:33, 12 февраля 2021, ПАИ

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская оценила, сколько частные лаборатории заработали во время пандемии, пишет РИА Новости.

При средней стоимости теста на определение коронавируса в 2,3 тысячи рублей объём выручки, полученный коммерческими лабораториями, составил около 42 млрд рублей. По словам эксперта, тесты стали спасением для частных лабораторий весной, когда поток традиционных исследований почти остановился.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России проведено свыше 105,3 млн лабораторных исследований на коронавирус. Из этого числа коммерческие лаборатории занимают около 15-20%. Массовые тесты на COVID-19 изменили средний чек в медицинских лабораториях, который вырос с 1742 рублей до 1940 рублей.

В октябре выручка медицинских лабораторий в России выросла на 22%. При этом, если сравнивать с прошлым годом, выручка выросла на 70%.