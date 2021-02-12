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Мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе

Фото РИА Новости

Во Владикавказе прогремел сильный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Из-за взрыва одноэтажное здание магазина разрушено полностью. По предварительным данным, у полиции нет информации о пострадавших. Причиной произошедшего могла стать утечка газовоздушной смеси. В подвале магазина хранились кислородные баллоны.

В экстренных службах подчеркнули, что дома, находящиеся рядом с местом взрыва, повреждений не получили. В настоящее время данные о наличии пострадавших не подтверждены.

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