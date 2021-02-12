0
09:03
Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе
23:39
В американском штате Техас на трассе столкнулось около ста автомобилей
23:18
Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
21:18
Из-за однофамильца можно лишиться денег
18:29
Десятилетний ребёнок пострадал в ДТП в центре Пскова
10:33
Водитель пострадал после съезда «Газели» в кювет в Порховском районе
09:39
Два человека погибли на пожаре в Стругокрасненском районе
Еще новости
Происшествия

Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе сгорел жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

11 февраля в 21:16 в деревне Снегово сгорел жилой дом из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня хозяйственную постройку и садовый дом.

В этот же день в 05:56 в Новосокольниках на улице Красной сгорел сарай. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в постройке. Спасён жилой дом и баня.

В 06:59 в деревне Покарево Великолукского района сгорело бесхозное строение. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:03 в деревне Иваньково Локнянского района в жилом доме в двухкомнатной квартире сгорела сажа в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе
12 февраля 2021
Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе
В американском штате Техас на трассе столкнулось около ста автомобилей
11 февраля 2021
В американском штате Техас на трассе столкнулось около ста автомобилей
Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
11 февраля 2021
Жители псковского дома заварили складскую дверь магазина из-за шума
Из-за однофамильца можно лишиться денег
11 февраля 2021
Из-за однофамильца можно лишиться денег
Десятилетний ребёнок пострадал в ДТП в центре Пскова
11 февраля 2021
Десятилетний ребёнок пострадал в ДТП в центре Пскова
Водитель пострадал после съезда «Газели» в кювет в Порховском районе
11 февраля 2021
Водитель пострадал после съезда «Газели» в кювет в Порховском районе
Два человека погибли на пожаре в Стругокрасненском районе
11 февраля 2021
Два человека погибли на пожаре в Стругокрасненском районе
В Лахденпохье житель Псковской области тратил фальшивки на покупку дорогого алкоголя
11 февраля 2021
В Лахденпохье житель Псковской области тратил фальшивки на покупку дорогого алкоголя

Идет загрузка...