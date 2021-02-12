Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе

09:03, 12 февраля 2021, ПАИ

В Пушкиногорском районе сгорел жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

11 февраля в 21:16 в деревне Снегово сгорел жилой дом из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня хозяйственную постройку и садовый дом.

В этот же день в 05:56 в Новосокольниках на улице Красной сгорел сарай. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в постройке. Спасён жилой дом и баня.

В 06:59 в деревне Покарево Великолукского района сгорело бесхозное строение. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:03 в деревне Иваньково Локнянского района в жилом доме в двухкомнатной квартире сгорела сажа в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.