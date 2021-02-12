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За мошенничество при покупке машины житель Бежаницкого района отправится в тюрьму

Неоднократно судимого 50-летнего жителя Бежаницкого района снова посадили в тюрьму за мошенничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В начале декабря 2019 года мужчина обнаружил в интернете объявление о продаже автомобиля «Мерседес». Он договорился с владельцем машины о её покупке за 250 тыс. рублей и попросил производить оплату по частям. После передачи автомобиля в Новоржевском районе злоумышленник скрылся.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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