За мошенничество при покупке машины житель Бежаницкого района отправится в тюрьму

09:05, 12 февраля 2021, ПАИ

Неоднократно судимого 50-летнего жителя Бежаницкого района снова посадили в тюрьму за мошенничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В начале декабря 2019 года мужчина обнаружил в интернете объявление о продаже автомобиля «Мерседес». Он договорился с владельцем машины о её покупке за 250 тыс. рублей и попросил производить оплату по частям. После передачи автомобиля в Новоржевском районе злоумышленник скрылся.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.