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Общество

30% россиян признались в служебных романах

30% респондентов, принявших участие в исследовании, отметили, что когда-то заводили любовные отношения на работе, сообщает сервис Работа.ру. Больше всего служебных романов происходило между равными по должности коллегами — так ответили 72% опрошенных. При этом 16% жителей России заводили романы с начальниками, а 12% — с подчиненными.

Каждый пятый опрошенный (22%) рассказал, что музыкальные предпочтения играли роль в их взаимоотношениях. При этом 17% из них отметили, что музыка объединяет, а 5% указали на раздражение от разных музыкальных предпочтений, отмечает СберЗвук.


 

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