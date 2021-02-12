30% россиян признались в служебных романах

09:42, 12 февраля 2021, ПАИ

30% респондентов, принявших участие в исследовании, отметили, что когда-то заводили любовные отношения на работе, сообщает сервис Работа.ру. Больше всего служебных романов происходило между равными по должности коллегами — так ответили 72% опрошенных. При этом 16% жителей России заводили романы с начальниками, а 12% — с подчиненными.

Каждый пятый опрошенный (22%) рассказал, что музыкальные предпочтения играли роль в их взаимоотношениях. При этом 17% из них отметили, что музыка объединяет, а 5% указали на раздражение от разных музыкальных предпочтений, отмечает СберЗвук.



