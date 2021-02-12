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Общество

Незаконно размещённые на теплотрассах объекты демонтируют в Пскове

Список объектов, незаконно размещенных на тепловых сетях или в их охранных зонах, составили в Пскове, сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Со временем большая часть объектов демонтируют, так как при аварии на теплотрассе они могут затруднить работы по ее ликвидации. В списке запрещенных построек - торговые павильоны, сараи, заборы, гаражи, беседки, остановочные комплексы, рекламные щиты.

С полным перечнем сооружений, незаконно размещенных на тепловых сетях или в их охранных зонах, можно ознакомиться здесь.

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