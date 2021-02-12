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Продукты пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

11 февраля в Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть продукты из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице М. Кузьмина, сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.

Позже выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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