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Спорт

Спортзал капитально отремонтируют в Порховской школе-интернате

Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в ГБОУ Псковской области «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат». Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 212 тыс. 121,21 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Подрядчику предстоит заменить оконные блоки, подоконные доски и отливы, сделать защитную сетку на оконных проемах, установить блоки во внутренних дверных проемах, покрасить полы, выполнить электромонтажные работы, в том числе пусконаладочные. Контракт должен быть исполнен до 31 июля 2021 года.

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 24 февраля.

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