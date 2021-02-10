Спортзал капитально отремонтируют в Порховской школе-интернате
Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в ГБОУ Псковской области «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат». Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 212 тыс. 121,21 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Подрядчику предстоит заменить оконные блоки, подоконные доски и отливы, сделать защитную сетку на оконных проемах, установить блоки во внутренних дверных проемах, покрасить полы, выполнить электромонтажные работы, в том числе пусконаладочные. Контракт должен быть исполнен до 31 июля 2021 года.
Проведение аукциона в электронной форме намечено на 24 февраля.