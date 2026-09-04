Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 стартовал в Пскове

11:57, 04 сентября 2026, ПАИ

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5×5 среди мужских команд начался сегодня, 4 сентября, на стадионе «Локомотив» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Соревнования продлятся до 6 сентября и объединят семь команд из разных регионов страны.

За победу в турнире борются «СШОР-9» из Азова, «КСШОР Электросталь», сборные Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской области, Ставропольского края и Псковской области. Хозяева турнира проведут матчи против «Электростали», «СШОР-9», а также сборных Ставропольского и Краснодарского краёв, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Церемония награждения победителей состоится 6 сентября в 17:15. Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура: первый прошёл в Санкт-Петербурге, второй – в Пскове, третий состоится в Азовском районе Ростовской области в октябре. Итоговый чемпион определится по сумме трёх туров.