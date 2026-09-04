Псковский тренер призвал к реформе судейской системы в боксе

11:30, 04 сентября 2026, ПАИ

Тренер псковских боксёров Вадим Голик призвал к реформе судейской системы в боксе после спорного поражения своего подопечного Артура Кулакова в четвертьфинале чемпионата России от Евгения Кооля. Наставник взял паузу, чтобы пересмотреть бой, и пришёл к выводу, что его боксёр наносил больше акцентированных ударов, однако судьи отдали победу трёхкратному чемпиону России. Своим мнением специалист поделился в личном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«В современном судействе одним из ключевых критериев оценки является количество и качество акцентированных ударов. Когда на ринге встречаются два боксёра высокого уровня, каждый точный и сильный удар становится решающим фактором в определении победителя», – заявил Голик.

Тренер обратил внимание на технические аспекты работы судей. «Вообще непонятно, как судьи умудряются что-то считать и запоминать, если у них нет никакой аппаратуры, они даже пометки на бумаге не делают», – отметил наставник.

В связи с этим он поднял вопрос о необходимости реформы судейской системы. «Наступает время задаться вопросом: ждёт ли бокс судейская реформа или мы так и останемся в «каменном веке»? Есть ли у нас реальный шанс повысить объективность решений с помощью искусственного интеллекта?» – задался вопросом Голик.

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