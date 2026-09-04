Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский тренер призвал к реформе судейской системы в боксе

Тренер псковских боксёров Вадим Голик призвал к реформе судейской системы в боксе после спорного поражения своего подопечного Артура Кулакова в четвертьфинале чемпионата России от Евгения Кооля. Наставник взял паузу, чтобы пересмотреть бой, и пришёл к выводу, что его боксёр наносил больше акцентированных ударов, однако судьи отдали победу трёхкратному чемпиону России. Своим мнением специалист поделился в личном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Вадим Голик. Фото: ПАИ

«В современном судействе одним из ключевых критериев оценки является количество и качество акцентированных ударов. Когда на ринге встречаются два боксёра высокого уровня, каждый точный и сильный удар становится решающим фактором в определении победителя», – заявил Голик.

Тренер обратил внимание на технические аспекты работы судей. «Вообще непонятно, как судьи умудряются что-то считать и запоминать, если у них нет никакой аппаратуры, они даже пометки на бумаге не делают», – отметил наставник.

В связи с этим он поднял вопрос о необходимости реформы судейской системы. «Наступает время задаться вопросом: ждёт ли бокс судейская реформа или мы так и останемся в «каменном веке»? Есть ли у нас реальный шанс повысить объективность решений с помощью искусственного интеллекта?» – задался вопросом Голик.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Стартовала заявочная кампания XX сезона баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
04 сентября 2026

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 8х8 стартует 19 сентября
04 сентября 2026

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 стартовал в Пскове
04 сентября 2026

Псковский тренер призвал к реформе судейской системы в боксе
04 сентября 2026

Псковичи завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по вольтижировке в Ленинградской области
04 сентября 2026

Матч за Суперкубок Псковской области по футболу пройдёт 9 сентября
03 сентября 2026

Юношеская сборная Псковской области попробует пробиться в суперфинал «Локоволей»
03 сентября 2026

Тренер по боксу раскрыл секреты воспитания чемпионов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...