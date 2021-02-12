29 свадеб: зеркальная дата вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов

10:44, 12 февраля 2021, ПАИ

Зеркальная дата - 12. 02. 2021 - вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов. Даты-палиндромы пользуются особой популярностью для создания семейных союзов. В Псковской области в эту красивую дату будут регистрировать свой брак 29 пар, из них 13 – в псковском ЗАГСе, сообщает официальный Telegram-канал региона.

О тонкостях работы регистратора браков и особенностях свадебной церемонии в Пскове можно прочитать здесь.

Утверждается, что дата 12.02.2021 обладает особой силой и энергетикой, позволяет людям изменить свою жизнь, привлечь счастье и семейное благополучие. Особое внимание советуют обратить на время и мысли, так как они могут стать реальностью.

