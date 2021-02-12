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Судимый за убийство житель Печор избил и обокрал женщину

В Печорах полиция задержала местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 11 февраля на улице Индустриальной к возвращавшейся домой молодой женщине подошел наглядно знакомый гражданин и начал ее избивать. Угрожая ножом, он затащил жертву в свою квартиру на этой же улице, где продолжил её бить. Злоумышленник похитил у пострадавшей мобильный телефон и золотое кольцо.

Горожанка обратилась за медицинской помощью. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Печор, ранее судимый за убийство. Он дал признательные показания. При обыске изъяты нож, а также похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

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