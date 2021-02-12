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Общество

В Пскове от коронавируса привились уже 3 тысячи человек

В Пскове от коронавируса привились уже 3 тысячи человек, обе прививки получили 180 человек, сообщила на сессии Псковской городской Думы 12 февраля депутат и главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию во всех трёх поликлиниках в часы работы, включая выходные дни по особому графику. Вакцинация проводится преимущественно по предварительной записи, чтобы избежать очередей и пересечения потоков пациентов», - рассказала Галина Неваленная.

Записаться на вакцинацию можно по телефону кол-центра поликлиники 29-90-28, по телефонам регистратуры, также возможна запись на вакцинацию через портал госуслуг в электронный календарь. Подробнее о вакцинации читайте здесь.

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