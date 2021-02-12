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Общество

Четыре миллиона рублей выделят на оснащение детсада на улице Алехина в Пскове

В Пскове на оснащение детского сада №6 на улице Алехина, 22 будет выделено 4 миллиона рублей. Решение об этом принято на 47-й сессии Псковской городской Думы 12 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, на устройство, техобслуживание и реконструкцию светофорных объектов возле детсада потратят 10 млн рублей. К перечню предложенных изменений добавилась необходимость погашения задолженности перед подрядчиком, благоустроившим территории у памятного знака академику Исааку Кикоину, на сумму 1,6 млн рублей.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден большинством голосов.

Также депутаты одобрили крупную сделку, связанную с осуществлением хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» на 2021 год.

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