0
13:03
Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
13:00
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
12:23
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
11:34
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
11:20
Два псковича скончались из-за коронавируса
11:05
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
10:52
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
Еще новости
Общество

Скрывавшегося должника по алиментам задержала Росгвардия в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы М. Кузьмина остановил для проверки документов 36-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанного передали инициатору розыска, уточнили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
12 февраля 2021
Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
12 февраля 2021
Олеся Назарой станет гостьей ПАИ-live
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
12 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
12 февраля 2021
В противокоронавирусный указ в Псковской области внесены изменения
Два псковича скончались из-за коронавируса
12 февраля 2021
Два псковича скончались из-за коронавируса
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
12 февраля 2021
Тест на коронавирус: проверено на себе (ВИДЕО)
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
12 февраля 2021
Цветные собаки появились еще в одном российском городе
29 свадеб: зеркальная дата вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов
12 февраля 2021
29 свадеб: зеркальная дата вызвала ажиотаж среди псковских молодожёнов

Идет загрузка...