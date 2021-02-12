Скрывавшегося должника по алиментам задержала Росгвардия в Великих Луках

11:14, 12 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы М. Кузьмина остановил для проверки документов 36-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанного передали инициатору розыска, уточнили в ведомстве.