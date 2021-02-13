Всемирный день радио отмечается 13 февраля

09:00, 13 февраля 2021, ПАИ

Всемирный день радио отмечается 13 февраля, сообщает calend.ru.

Праздник ведёт свою историю с 2012 года, он установлен по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день в 1946 году впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

По мнению учредителей праздника, он должен послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, а также поспособствовать международным СМИ и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений. В 2021 году девиз праздника – «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение». Сегодня радиостанции можно слушать во всех средах, в том числе и через телевизор.

В России и некоторых других странах День радио празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провёл первый сеанс радиосвязи.