200 тысяч черенков винограда из Сербии успешно пересекли границу в Пыталовском районе

11:29, 12 февраля 2021, ПАИ

10 февраля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 200 тысяч укорененных черенков винограда сортов Каберне Совиньон, Берландиери и Рипариа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Черенки везли из Сербии в адрес предприятия, которое занимается выращиванием винограда в Бахчисарайском районе в Крыму.

Инспекторы не обнаружили нарушений.