Направлявшихся в Германию петербургских кошек и собак развернули на границе в Себежском районе

11:51, 12 февраля 2021, ПАИ

11 февраля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили вывоз 26 собак и трех кошек в Германию, в город Ландсберг, их везли на машине из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что у одной собаки породы шарпей отсутствует средство идентификации – микрочип. Таким образом, был нарушен закон «О ветеринарии» и приказ Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня животных, подлежащих идентификации и учёту», согласно которым собаки подлежат маркировке путём имплантации микрочипа.

Вывоз животного с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Машина с кошками и собаками не стала продолжать дальнейшее следование без шарпея и вернулась на территорию Российской Федерации.