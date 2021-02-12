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Общество

Направлявшихся в Германию петербургских кошек и собак развернули на границе в Себежском районе

11 февраля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили вывоз 26 собак и трех кошек в Германию, в город Ландсберг, их везли на машине из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что у одной собаки породы шарпей отсутствует средство идентификации – микрочип.  Таким образом, был нарушен закон «О ветеринарии» и приказ Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня животных, подлежащих идентификации и учёту», согласно которым собаки подлежат маркировке путём имплантации микрочипа.

Вывоз животного с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Машина с кошками и собаками не стала продолжать дальнейшее следование без шарпея и вернулась на территорию Российской Федерации.

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