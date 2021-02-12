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Общество

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Экс-глава Фонда социального страхования Андрей Кигим возглавил Пенсионный фонд России. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Андрей Кигим возглавлял Фонд социального страхования на протяжении восьми лет. До этого он занимал пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков. Кто теперь станет руководителем ФСС, пока не известно.

Напомним, что об отставке Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России стало известно 11 февраля.

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