Назначен новый глава Пенсионного фонда России

11:52, 12 февраля 2021, ПАИ

Экс-глава Фонда социального страхования Андрей Кигим возглавил Пенсионный фонд России. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Андрей Кигим возглавлял Фонд социального страхования на протяжении восьми лет. До этого он занимал пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков. Кто теперь станет руководителем ФСС, пока не известно.

Напомним, что об отставке Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России стало известно 11 февраля.