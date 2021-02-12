Онлайн-встречу «Профессионалы будущего - 2021» проведет Псковский молодежный центр

12:15, 12 февраля 2021, ПАИ

C 15 по 20 февраля в группе «Работа и вакансии в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт профориентационное мероприятие «Профессионалы будущего - 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

На основе вакансий, поступавших в отдел трудового воспитания в 2020 году, организаторы выделили самые востребованные профессии в Пскове. В рамках мероприятия организаторы обозначат области профессиональной деятельности, специалисты которых необходимы псковскому рынку труда: медицина, образование, инженерия и сфера обслуживания.

Все желающие смогут познакомиться с историями успеха псковских профессионалов, а также узнать о преимуществах и недостатках таких профессий, как медицинский работник, инженер, учитель, повар, бармен, парикмахер. Помимо этого, информация о порядке приема в учебные заведения города Пскова на программы среднего и высшего профессионального образования помогут сориентироваться тем, кто уже решил связать свою жизнь с данными профессиями.

Главной целью мероприятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.